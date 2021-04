Ein Meer aus Flammen und dichter Rauch haben sich in der Nacht auf Donnerstag (29. April 2021) über Rothenburg ob der Tauber im Kreis Ansbach ausgebreitet. Im Gewerbegebiet ist aus bislang unbekannten Gründen ein Großbrand auf dem Wertstoffhof ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern noch immer an (Stand 09.00 Uhr).

Das Feuer breitete sich in der Nacht rasend schnell aus, sodass laut Angaben von NEWS5 in kürzester Zeit rund 80 Prozent des Areals in Flammen standen. "Bei Eintreffen der ersten Kräfte war bereits eine ausgedehnte Brandausweitung festzustellen", erklärt Kreisbrandrat Thomas Müller gegenüber NEWS5.

Wertstoffhof in Flammen: Feuer breitete sich rasend schnell aus

Mehrere Feuerwehren kämpften gegen die meterhohen Flammen an. Während der Löscharbeiten stürzte nach ersten Informationen mindestens ein Gebäude ein. Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Baden-Württemberg kamen zur Unterstützung. Auch Kräfte der US-Army rückten mit Wasserwerfern an. "Helfen kennt keine Grenzen. Wir können uns aufeinander verlassen", so Müller.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen berichtet, dauern die Löscharbeiten nach derzeitigem Stand (09.00 Uhr) noch immer an.

Es herrscht zudem weiterhin eine starke Rauchentwicklung, sodass die Anwohner der umliegenden Gemeinden gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch die A7 auf Höhe Rothenburg ob der Tauber ist von der Rauchentwicklung betroffen. Dort ist mit teils starken Sichtbehinderungen zu rechnen.

Laut Polizei ist bei dem Brand glücklicherweise niemand verletzt worden.