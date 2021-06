Weihenzell vor 1 Stunde

Unfall

"Plötzlich kam ihm eine Feuerwand entgegen": Mann bei Verpuffung in Sägewerk schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagnachmittag in einem holzverarbeitenden Betrieb in Neumühle Weihenzell im Landkreis Ansbach gekommen. Der Verletzte musste aufgrund seiner Verbrennungen in eine Spezialklinik geflogen werden.