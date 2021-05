Wassertrüdingen vor 1 Stunde

Corona-Verstoß

Gaststätte bedient Gäste nach 22 Uhr - Wirtin verstößt gegen Corona-Auflagen

In der Nacht auf Samstag hat eine Gaststätte in Wassertrüdingen auch nach 22 Uhr Gäste bedient und so gegen die derzeit geltenden Corona-Auflagen verstoßen. Die Betreiberin erwartet nun eine Anzeige.