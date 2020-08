Am frühen Mittwochabend ist es in der Region zu einem Unfall gekommen. An einem unbeschrankten Bahnübergang im Ortsteil Wernsbach in Neuendettelsau krachte ein Zug gegen einen Traktor. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber inFranken.de.

Laut Angaben der Polizei kollidierte der Zug mit dem Traktor im Anhängerbereich. Dadurch drehte sich der Traktor und der Anhänger wurde demoliert, wie Fotos der Agentur News5 zeigen. Laut Angaben des Polizeisprechers hatte der Traktorfahrer den heranfahrenden Zug wohl entweder übersehen oder unterschätzt.

Unfall im Kreis Ansbach: Traktorfahrer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der Traktorfahrer verletzt. Die Verletzungen seien allerdings leichter Natur, sagte der Sprecher der Polizei. Die Bahnstrecke wurde gesperrt. Der Alarm, dass es zum Unfall gekommen sei, ging gegen 16.30 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Bisher war nicht abzuschätzen, wie lange es am Mittwochabend (19. August 2020) auf der Strecke zu Behinderungen kommen könnte. Der Höhe des Schadens ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.