Von einem Unfall mit einem verletzten Baby berichtet die Polizei Dinkelsbühl: Am Mittwochvormittag, 2. Juni 2021, gegen 9.15 Uhr, war eine 44-jährige Autofahrerin in Wassertrüdingen (Kreis Ansbach) auf der Dinkelsbühler Straße Orts einwärts unterwegs und musste an der Ampel der Kreuzung zwischen der Dinkelsbühler Straße, der Poststraße und Oettinger Straße anhalten.

Als die Ampel wieder auf Grün umgeschaltet hatte, bog die 44-jährige Autofahrerin direkt nach links in die Poststraße ab. Während des Abbiegens erfasste sie mit ihrem Auto einen Kinderwagen der gerade von einer 36-jährigen Mutter geschoben wurde.

Kreis Ansbach: Auto erfasst Kinderwagen

Der Weg, auf dem die 36-Jährige unterwegs war, führte an der Poststraße entlang und querte die Kreuzung an dieser Stelle. Der Kinderwagen wurde durch den Aufprall etwa zwei Meter weit weggeschleudert und stürzte um.

Im Kinderwagen war ein neun Monate altes Kleinkind. Das Kind wurde durch den Unfall verletzt und wird jetzt im Krankenhaus behandelt. Es befinde sich jedoch nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.