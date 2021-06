Schwerer Unfall mit Geisterfahrer auf A7: Am Freitag (04.06.2021) kam es auf der A7 im Landkreis Ansbach zu zwei Verkehrsunfällen wegen eines Falschfahrers. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage mitteilte, hat sich der Unfall kurz nach 11 Uhr in Richtung Würzburg zwischen Wörnitz und der Anschlussstelle Rothenburg ob der Tauber ereignet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Falschfahrer zunächst in einen leichteren Unfall, woraufhin er seine Fahrt fortsetzte. Kurze Zeit später folgte jedoch mit einem weiteren Fahrzeug ein Frontalzusammenstoß. Es wurden drei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt. Für einen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät und er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Mehrere Verletzte bei Unfall auf A7: Rettungshubschrauber vor Ort

Die A7 wurde zur Unfallaufnahme zunächst in beide Richtungen gesperrt. In Fahrtrichtung Ulm wurde inzwischen eine Spur wieder freigegeben. Die Fahrtrichtung Würzburg wird für die Dauer der Unfallaufnahme noch länger gesperrt bleiben. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wörnitz ausgeleitet, der Rückstau ist dennoch mehrere Kilometer lang. Da es noch sehr warm ist, soll in Kürze die Feuerwehr eintreffen und Wasser an die Autofahrer verteilen, die im Stau stecken (Stand: 12.45 Uhr).

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details lesen Sie an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.