Zwei Autos bei Unfall in Mittelfranken beschädigt: Am Freitag (06. November 2020) ist es auf einer Ortsumgehung in Richtung B13 in Ansbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Ansbach auf Anfrage von inFranken.de bestätigte, ereignete sich der Zusammenstoß im Gemeindeteil Brodswinden.

Nach ersten Informationen der Agentur News5 übersah einer Beteiligten beim Abbiegen auf einer Kreuzung ein herannahendes Auto. Als der Fahrer dieses Wagens versuchte auszuweichen, stieß er jedoch mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die beiden Autos wurden dabei augenscheinlich schwer beschädigt, drei der Insassen wurden zudem leicht verletzt.

Mehrere Verletzte bei Autounfall in Ansbach

Die genaue Ursache und der Unfallhergang sind derzeit noch unklar. Die Polizei Ansbach war zur Unfallaufnahme vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.