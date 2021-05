25-Jähriger verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall im Kreis Ansbach: Am Freitagmorgen (28. Mai 2021) hat sich nahe Colmberg (Landkreis Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 25 Jahre alter Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag.

Demnach war der 25-Jährige mit seinem VW Polo gegen 9.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Stettberg kommend in Richtung Binzwangen unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam er hierbei aus noch nicht geklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet daraufhin in den Gegenverkehr.

Nach schwerem Unfall bei Colmberg: Autofahrer (25) erliegt Verletzungen

Auf der Gegenfahrbahn touchierte der VW einen mit zwei Menschen besetzten entgegenkommenden Mercedes-Benz und schleuderte daraufhin in eine angrenzende Wiese. Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Fahrzeug geschleudert und kam unter dem Auto zum Liegen. Ersthelfer konnten den jungen Mann mit einem Gabelstapler befreien. Der Polo-Fahrer wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er am späten Freitagnachmittag an den Folgen der schweren Verletzungen.

Der 81 Jahre alte Fahrer des Mercedes-Benz sowie seine 68-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt - sie erlitten zudem einen Schock. Beide wurden ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zu einem weiteren Unfall mit Todesfolge kam es am Samstagabend im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Auch hier verlor ein junger Mann sein Leben. Der gerufene Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun.

Vorschaubild/Symbolfoto: pixabay.com/DerManuW