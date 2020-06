Auf der St2410 kam es am Mittwoch (24.06.2020) bei Neuendettelsau (Lkr. Ansbach) zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut ersten Informationen überholte ein Motorradfahrer dort ein Auto, allerdings war die Autofahrerin gerade dabei nach links in Richtung Geichsenhof abzubiegen. In der Folge fuhr der Biker in die vordere linke Seite des Autos und wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links in den Graben geschleudert. Die Autofahrerin leistete sofort erste Hilfe bis die Einsatzkräfte eintrafen. Sie erlitt glücklicherweise nur einen Schock. Ein Rettungshubschrauber brachte den lebensbedrohlich verletzten Biker dann nach Nürnberg in ein Krankenhaus. Ein Sachverständiger war vor Ort an der Unfallstelle. Foto: NEWS5 / Bauernfeind Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/18156 Foto: NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)

