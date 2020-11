Schwerer Arbeitsunfall im Raum Ansbach - 25-Jähriger muss schwerverletzt in Krankenhaus geflogen werden: Am Dienstagnachmittag (24.11.2020) verletzte sich ein Metallbauer beim Bedienen einer Maschine schwer. Er wurde ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizeiinspektion Heilsbronn am Tag danach berichtet.

Gegen 13.45 Uhr am Dienstag wurde der Polizeiinspektion Heilsbronn über die Integrierte Leitstelle der Stadt Ansbach ein Arbeitsunfall in einem blechverarbeitenden Betrieb in Windsbach mitgeteilt. Wie sich herausstellte, bediente ein 25-jähriger Arbeiter eine sogenannte Exzenterpresse, also eine große Presse. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen hatte er seine rechte Hand unter der Presse, als er mit dem Fuß die Maschine in Gang setzte.

Kreis Ansbach: Schwerer Betriebsunfall in Windsbach - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hierbei zerquetschte sich der Mann zwei Finger. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Den ersten Ermittlungen nach handelt es sich um einen Bedienungsfehler. Fremdverschulden wird zum derzeitigen Zeitpunkt ausgeschlossen.