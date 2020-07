Milch-Laster kippt bei Neuendettelsau um: Am späten Sonntagabend war gegen 23.15 Uhr der 40-jährige Fahrer eines Speditionsunternehmens für Lebensmitteltransporte mit seinem Milchsammelfahrzeug auf der Staatsstraße 2410 aus Heilsbronn kommend in Richtung Windsbach unterwegs.

Der Sattelzug war mit etwa 11.000 Liter frischer Milch betankt und wog rund 22 Tonnen, wie die Polizei Heilsbronn am Montag berichtet. Im Kreisverkehr am Industriegebiet in Neuendettelsau verlor der 40-Jährige laut Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug und der Milchtankwagen kippte um. Der Lkw kam seitlich quer liegend zum Stillstand.

Milchlaster umgekippt - 1000 Liter ausgelaufen, Lkw-Fahrer verletzt

Die integrierte Leitstelle der Stadt Ansbach koordinierte den Einsatz und alarmierte die umliegenden Feuerwehren aus Neuendettelsau und Haag. Insgesamt sicherten 23 Feuerwehrkräfte die Unfallstelle ab und sorgten dafür, dass glücklicherweise nur etwa 1000 Liter Milch ausliefen. Auslaufendes Öl und Kühlflüssigkeiten wurden gebunden. Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn waren mit der Unfallaufnahme über mehrere Stunden befasst.

Ein Spezialkran eines Abschleppunternehmens aus Schwabach war mit der Bergung des Tankwage nbeauftragt. Der 40-jährige Fahrer des Lastwagens verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Ein Spezialreinigungsfahrzeug der Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen und der Ladung. Laut Transportunternehmen beläuft sich der Schaden am Fahrzeug auf etwa 70.000 Euro.