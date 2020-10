Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag (19. Oktober 2020) im Landkreis Ansbach auf der BAB7 bei Wörnitz. Ein 38-jähriger Mann und seine 27-jährige Ehefrau waren in Richtung Kassel unterwegs. Aus zunächst ungeklärter Ursache krachte der 38-Jährige mit seinem Auto, offenbar mit hoher Geschwindigkeit, in das Heck eines vor ihm fahrenden Lkws.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor aus dem Auto geschleudert. Der Mann und seine Ehefrau erlitten nur leichte Verletzungen, allerdings mussten beide in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann den Unfall absichtlich verursacht hatte.

Mann soll absichtlich in Lkw gefahren sein: Mordkommission ermittelt

Das Ehepaar soll im Auto gestritten haben, dann fuhr der Mann gegen den Lkw. Das Polizeipräsidium Mittelfranken spricht in seiner Pressemitteilung von einem möglichen Tötungsdelikt. Der 38-Jährige wurde deshalb festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Mordkommission Ansbach ermittelt.