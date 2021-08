Schwerer Verkehrsunfall am Stauende - sechs Menschen auf A7 verletzt: Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A7 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen wurden am Freitagmittag (06.08.2021) sechs Personen teils erheblich verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber mit. In ihrem Zuständigkeitsbereich ist der Unfall nahe Ohrenbach passiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Gegen 12.05 Uhr hatte sich in Fahrtrichtung Ulm zwischen der Rastanlage Ohrenbach-West und der Anschlussstelle Bad Windsheim ein Rückstau gebildet. Grund war ein ordnungsgemäß abgesicherter Pannen-Lkw mit Reifenschaden. Ein 80-jähriger Autofahrer nahm das Stauende offenbar zu spät wahr. Zwar versuchte er durch Nutzung der bereits bestehenden Rettungsgasse einen Aufprall zu vermeiden, erfasste dennoch mit großer Wucht ein anderes Auto.

A7 im Kreis Ansbach: Vollsperrung nach Unfall an Stauende - Auto fährt "mit großer Wucht" auf

In der Folge wurden noch zwei weitere Fahrzeuge ineinandergeschoben. Vier Menschen erlitten leichtere Blessuren, zwei - darunter der Unfallverursacher - zogen sich womöglich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei schreibt. Eingesetzt waren neben Polizei und Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren aus Uffenheim und Burgbernheim. Nach einstündiger Vollsperrung der Autobahn konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

