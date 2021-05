Tödlicher Motorradunfall im Kreis Ansbach: Am Dienstag (25.05.2021) ist ein 51-Jähriger auf der Staatsstraße 2412 tödlich verunglückt. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilte, war der Mann mit seinem Motorrad vom Ortsteil Langenloh nach Petersaurach unterwegs.

In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Kurze Zeit später kamen Zeugen an der Unfallstelle vorbei und leisteten Erste Hilfe. Als der Rettungsdienst eintraf, versuchte dieser den 51-Jährigen wiederzubeleben - jedoch vergeblich. Er starb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Motorradunfall: 51-Jähriger im Kreis Ansbach verunglückt

Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, fest steht aber, dass der Mann alleinbeteiligt stürzte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sowohl das Motorrad als auch der Leichnam des Verunglückten zur Untersuchung sichergestellt.