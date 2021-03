Schwerer Zusammenprall auf B13 im Kreis Ansbach: Am Mittwochabend (17.03.2021) sind auf der B13 bei Burgoberbach zwei Autos gegeneinander geprallt. Die Polizei Ansbach berichtet, dass ein 64 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung die rote Ampel übersehen hatte.

Der Mann war auf der Bundesstraße in Richtung Ansbach unterwegs, als er trotz Rotlicht in die Kreuzung einfuhr. Dort stieß er mit einem weiteren Wagen zusammen, der mit drei Personen besetzt war und gerade von Herrmannshof in Richtung Winterscheidbach fuhr.

Schwerer Unfall auf B13 im Kreis Ansbach: Vier Menschen verletzt

Die 19-jährige Fahrerin und ihre beiden 18 Jahre alten Mitfahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Zwei von ihnen erlitten ein Wirbelsäulentrauma und einer der Beifahrer brach sich das Nasenbein. Alle drei wurden zur Behandlung ins Klinikum Ansbach gebracht.

Auch der 64-jährige Unfallverursacher musste in ärztliche Behandlung: Er wurde mit einem Schock ins Krankenhaus in Gunzenhausen eingeliefert. An beiden beteiligten Autos entstand ein Totalschaden von insgesamt rund 7.500 Euro.

Die B13 wurde zwischen Claffheim und Nähdorf vorübergehend vollgesperrt. Nachdem die Verletzten abtransportiert wurden, konnte der Verkehr jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Freiwillige Feuerwehr Burgoberbach war dafür mit 20 Einsatzkräften vor Ort.