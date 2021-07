Ansbach vor 29 Minuten

Verkehrsunfall

Auto kracht auf B13 in Gegenverkehr: Helfer ziehen verletzte Frau (47) aus Auto

Auf der B13 in Ansbach ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, das bis in den Straßengraben geschleudert wurde.