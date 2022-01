In Wassertrüdingen im Kreis Ansbach kam es am Montag (17. Januar 2022) zu einem Arbeitsunfall in einer Bäckerei. Laut Bericht der Polizei Dinkelsbühl hatte eine Mitarbeiterin einen großen Rollwagen mit Gebäck aus der Tiefkühlbox gezogen.

Au dem Türabsatz kippte der Wagen jedoch um und begrub die zierliche Frau unter sich. Eine Mitarbeiterin aus einem angrenzenden Supermarkt hörte ihre Rufe und kam ihr zu Hilfe.

Bäckerei-Angestellte unter Rollwagen gefangen: Betriebsunfall im Landkreis Ansbach

Die Bäckereifachverkäuferin erlitt bei dem Unfall erhebliche Prellungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

