Unfall in Ansbach: Am Montagabend (25. Oktober 2021) bog ein 60-jähriger Autofahrer von der Schalkhäuser Straße in die Maximilianstraße ab und erfasste hierbei einen 14-jährigen Schüler.

Der Schüler rannte nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rot über die Straße, wie die Polizei Ansbach mitteilt.

Unfall Ansbach: Autofahrer fährt über Fuß von Schüler

Der 60-Jährige fuhr mit dem linken Vorderrad über den rechten Fuß des Schülers.

Der 14-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Fraktur des rechten Fußes in das Klinikum Ansbach eingeliefert. Sachschaden am Pkw entstand nicht.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Michal Jarmoluk / Pixabay