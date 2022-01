Sie hatten mehrere Tonnen Drogen über das Internet verkauft und waren vor der Polizei ins Ausland geflohen: Nun wurden der Bandenchef und ein weiteres Mitglied einer Gruppe, die auch eine Verbindung zu Ansbach hat, in Thailand festgenommen.

Der Gruppe wird der Handel mit sogenannten „Neuen psychoaktiven Stoffen“ (NpS), die auch als „Kräutermischungen“ oder „Legal Highs“ bekannt sind, im großen Stil vorgeworfen. Sie sollen die Rauschmittel über Online-Shops angeboten haben. Bereits seit Ende 2017 führte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) Ermittlungen gegen die bandenmäßig organisierte Gruppe. Deren Mitglieder stammen aus dem gesamten Bundesgebiet, wie das BLKA am Montag (10. Januar 2022) mitteilte.

Drogenhändler in Thailand entdeckt und festgenommen

Die Ermittlungen von Polizei und Justiz gegen 51 Beschuldigte konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Die Mitglieder wurden vom Landgericht Ansbach zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Bandenchef, der seine Ware in München und Ansbach produzieren ließ, und ein weiteres Gruppenmitglied hatten hingegen vor der Polizei aus Deutschland fliehen können. Seitdem war nach ihnen gefahndet worden. Die Zielfahnder des BLKA konnten die beiden Flüchtigen in Thailand auffinden.

Die leitende Staatsanwaltschaft Ansbach brachte anschließend die Festnahme und Auslieferung auf den Weg, sodass beide Männer im Juli 2021 zeitgleich auf den Inseln Ko Phangan und Phuket festgenommen wurden. Die Auslieferungen erfolgten schließlich im vergangenen Oktober sowie Anfang Januar. Beiden Beschuldigten wurde gleich nach der Landung in Frankfurt am dortigen Amtsgericht der Haftbefehl eröffnet. Anschließend wurden sie in verschiedene

Justizvollzugsanstalten gebracht.