Metal satt in Dinkelsbühl. Von Dienstag (15. August 2023) bis Samstag (19. August 2023) versammeln sich im fränkischen Dinkelsbühl wieder mehr als 40.000 Metalfreunde. Zum Auftakt zur 2023er-Auflage des Metalfestivals Summer Breeze wird es zünftig: Die Blasmusik-Kapelle Illenschwang eröffnete das Festival am Mittwoch gegen 15 Uhr. Headliner sind dieses Jahr Megadeth, In Flames, Trivium und Powerwolf.

Vor etwa zwei Wochen begannen die Aufbauarbeiten. Nach dem Unwetter-Desaster des Wacken Open Air von vor knapp zwei Wochen, wo Teile der Fans aus Sicherheitsgründen nicht mehr aufs Festival gelassen wurde, reagierte die Summer-Breeze-Macher vom Unternehmen Silverdust in den sozialen Medien vorab: "Unser Infrastruktur-Team bereitet sich auf außergewöhnliche Wetterlagen vor", dies könne Auswirkungen auf das Parken haben.

Infrastruktur-Team soll für mehr Ordnung sorgen - auch bei schwierigem Wetter

Zumindest die Anfahrt wurde zur Geduldsprobe für viele, die am Dienstagnachmittag auf das Festivalgelände gelangen wollten. Eine Gruppe aus Rheinland-Pfalz harrte vier Stunden aus, ehe sie gegen 22 Uhr auf das Gelände durften.

Die Veranstalter erklärten via Instagram: "Unser Team arbeitet auf Hochtouren und kommt sogar noch besser voran als in der Vergangenheit. Das ist zugegeben beim unerwartet großen Andrang für einige auf dem Weg zu uns (noch) nicht spürbar."

Doch auch nach 22 Uhr warteten noch viele Metal-Fans auf den Zufahrtsstraßen um Dinkelsbühl. Feuerwehr und Polizei steuerten den Verkehr. Kritik gab es von Festival-Besuchern an der Beschilderung zum Gelände. "Schlecht geregelt", kommentierte ein Besucher im Gespräch mit inFranken.de.

Wetterbericht für das "Breeze" - Sonne und Gewitter wechseln sich ab

Auch am Mittwochmorgen reisten viele Fans an, um ihr Camp aufzubauen. Komplett ausverkauft ist das Festival aber nicht. Noch sind Karten im Internet-Shop erhältlich.

Bisher verspricht der Wetterbericht für das "Breeze" gutes, aber auch wechselhaftes Wetter. Gegen Abend soll es am Mittwoch, Donnerstag und Freitag Gewitter geben. Ab Samstag soll es zunehmend sonnig werden. 2022 wurde es auf dem Festival bereits extrem matschig. Die Veranstalter warnten am Mittwochmorgen die Besucher per App vor möglichen Gewittern im Laufe des Tages.

Das Summer Breeze findet bereits seit 1997 bei Dinkelsbühl statt. Fans von Heavy Metal über Death Metal bis Hardcore kommen bei dem fränkischen Festival auf ihre Kosten. Neben den Headlinern spielen 2023 unter anderem Beartooth, Sepultura, Knocked Loose, Hatebreed und In Extremo.