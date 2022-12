Zum Unfall kam es am Samstag (3. Dezember 2022) gegen 3 Uhr am Morgen im Landkreis Ansbach. Ein Zeuge meldete der Polizei Rothenburg einen auf seinem Dach liegenden Kleintransporter nahe Stettberg, einem Gemeindeteil von Geslau. Wie die Polizei berichtet, konnten die Einsatzkräfte jedoch vor Ort keine in den Vorfall verwickelten Personen antreffen.

Weil davon ausgegangen werden musste, dass sich die Insassen des Fahrzeugs Verletzungen zugezogen hatten, suchten Polizei und Feuerwehr den Bereich rund um die Unfallstelle ab. Dabei kam eine Drohne mit Wärmebildkamera und ein Polizeihund zum Einsatz. Allerdings brachte die Suche kein Ergebnis.

Kleintransporter-Unfall im Kreis Ansbach: Halterfirma führt zum Fahrer

Schließlich konnte über die Halterfirma des Kleintransporters sein Verfügungsberechtigter durch die Polizei ermittelt werden. Sie trafen den 45-jährigen Mann in dessen Zuhause an, zusammen mit einer 29-jährigen Frau. Beide wiesen leichtere Verletzungen auf, die laut der Polizei vom Unfall her stammen dürften. Zudem waren beide deutlich alkoholisiert. Tests ergaben Werte von über 1 und 3 Promille.

Da die Polizei die Schuldfrage zunächst nicht eindeutig klären konnte, wurde bei beiden Personen eine Blutentnahme durchgeführt, das Unfallfahrzeug sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Durch den Vorfall entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von circa 10.000 Euro.

