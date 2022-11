Am Dienstagmorgen wurde die Polizeiinspektion Ansbach zu einem Unfall nahe Weihenzell gerufen. Dort hatte sich gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen ereignet. Auslöser war laut Polizei das verkehrswidrige Handeln eines 59-jährigen Autofahrers.

Am Dienstag wollte dieser um die genannte Uhrzeit herum, mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2246 von Obereichenbach in Richtung Bruckberg, etwa 300 Meter vor der Abzweigung nach Frankendorf verkehrswidrig nach links abbiegen. Das ist allerdings an dieser Stelle aufgrund des Verkehrszeichens "Vorgeschriebene Fahrtrichtung" - weißer Geradeauspfeil auf blauem Grund- verboten.

Autofahrer musste wegen Gegenverkehrs warten - Schwangere Frau erkannte die Situation zu spät

Wegen Gegenverkehrs musste der 59-Jährige stehen bleiben, um abbiegen zu können. Ein ihm nachfolgender 29-jähriger Autofahrer konnte die Situation noch rechtzeitig erkennen und hinter ihm anhalten. Eine wiederum hinter dem 29-Jährigen fahrende schwangere 22-jährige Autofahrerin, erkannte die sich ihr bietende Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf seinen Wagen auf. Dieser wurde durch den Aufprall nach vorne auf den Wagen des 59-jährigen Mannes geschoben und umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen Wagen im Gegenverkehr.

Glücklicherweise blieb die schwangere Frau und ihr mitfahrendes Kleinkind durch den Unfall unverletzt, die 22-Jährige wurde aber vorsorglich ins Klinikum Ansbach eingeliefert. Der 29-Jährige und der 59-jährige Autofahrer erlitten jeweils ein HWS-Schleudertrauma und wurden ebenfalls ins Klinikum Ansbach gebracht.

Durch den Verkehrsunfall wurde am Wagen der Frau die Fahrzeugfront stark beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Beim 29-jährigen Mann wurde sowohl die Front als auch das Heck seines Wagens massiv beschädigt, hier wird der Sachschaden ebenfalls auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Am Fahrzeug des 59-jährigen Fahrers wurde das Fahrzeugheck eingedrückt, der Sachschaden liegt hier bei etwa 10.000 Euro. Außerdem verursachten die durch den Unfall herumgeschleuderten Wagenteile an dem Auto eines 42-jährigen Fahrers im Gegenverkehr einen Schaden von knapp 3000 Euro.