Am Dienstagvormittag ist es auf der A6 zwischen Aurach und Feuchtwangen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Kleintransporter hatte in Richtung Heilbronn ein Stauende übersehen und krachte in einen Lkw.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken musste der Lkw auf Höhe der Raststätte Frankenhöhe wegen stockenden Verkehrs verlangsamen. Der Fahrer eines Kleintransporters merkte dies jedoch zu spät und raste in das Stauende. Dabei kam es zu einem schweren Zusammenstoß mit dem Lastwagen.

Kleintransporter kracht in Lkw - Autobahn gesperrt

Zur Stunde dauern die Bergungs- und Aufräumarbeiten laut der Polizei noch an. Aus diesem Grund ist die Autobahn in Richtung Heilbronn weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird über die Ausfahrt Aurach ausgeleitet.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.