Am Mittwochabend (24. März) teilte ein unbeteiligter Zeuge eine Schlägerei zwischen zwei Jugendlichen in der Charlottenstraße in Ansbach mit.

Beim Eintreffen der Polizeistreife ergriffen circa 10 Personen die Flucht, wie die Polizei Ansbach mitteilt. Vor Ort konnte nur noch ein kleiner Blutfleck auf dem Boden festgestellt werden. Zeugen der Auseinandersetzung aber auch Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Ansbach unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.