Am Samstagvormittag, dem 5. März 2023, ereignete sich in einer Werkstatt in Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) ein schwerer Unfall. Dies meldete die Polizeiinspektion Rotheburg ob der Tauber.

Ein Handwerker bohrte in seiner Werkstatt mit einer Ständerbohrmaschine Löcher in Holzbalken. Seine Lebensgefährtin geriet beim Wegräumen der Holzspäne mit ihrer Jacke in den Bohrer.

In Bohrer geraten: Frau (45) erleidet stark blutende Fleischwunde

Der Bohrer fügte ihr eine stark blutende Fleischwunde zu. Die 45-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

