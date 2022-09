Zu einem Fall von Körperverletzung ist es am Dienstag (6. September 2022) in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) gekommen.

Am Dienstagnachmittag meldete sich eine 30-jährige Frau bei der Polizei und bat dringend um eine Streife in den Friedrich-Hörner-Weg. Ihr 66-jähriger Vater sei dort von einem Mann geschlagen worden. Als die Streifenbesatzung kurz danach am Tatort eintraf, war der Angreifer geflohen. So berichtet die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber.

Handgreiflichkeit im Kreis Ansbach: Mann schlägt Senior mit Faust

Die 30-Jährige wollte nach eigenen Angaben mit ihrer Tochter in ein Gartengrundstück gehen. Dessen Zugang war allerdings von einem Elektroroller blockiert. Als ihr Vater den Besitzer bat, das Gerät zur Seite zu schieben, reagierte dieser sofort aggressiv und schlug dem älteren Herrn die Faust gegen den Kopf.

Der 66-Jährige fiel daraufhin zu Boden. Da der Verletzte auch über Atembeschwerden klagte, wurde ein Rettungsfahrzeug hinzugerufen. Die Sanitäter*innen nahmen den Geschädigten für weitere Untersuchungen mit ins Krankenhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 38-jährigen Rothenburger handeln. Er konnte bisher noch nicht angetroffen werden, um ihn nach seiner Version des Vorfalls zu befragen und ihn zur vorsätzlichen Körperverletzung vernehmen zu können.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)