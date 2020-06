Am Dienstagabend (16. Juni) gingen gegen 20 Uhr mehrere Notrufe für die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber ein: eine Frau sei auf der Bundesautobahn A7 aus einem Auto ausgestiegen und würde im verengten Bereich einer Baustelle auf der Fahrbahn herumlaufen.

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, stauten sich die Autos in Richtung Würzburg bereits. Die Frau saß zu diesem Zeitpunkt auf einer Betonschutzplanke und wirkte verwirrt. Ein Taxifahrer erklärte den Polizisten, dass die Frau aus seinem Taxi ausgestiegen war.

1000 Kilometer Taxifahrt in die Heimat: Frau will während der Fahrt aussteigen

Die 57-jährige Frau hatte sich das Taxi in Österreich gerufen, um sich in ihr in Niedersachsen gelegenes Zuhause fahren zu lassen. Die Entfernung betrug knapp 1000 Kilometer. Die Frau zahlte dem Taxifahrer einen Geldbetrag vor der Fahrt an. Als das Taxometer anzeigte, dass der Anzahlungsbetrag aufgebraucht war, verlangte der 65-jährige Taxifahrer eine Nachzahlung von der Frau.