Rothenburg ob der Tauber vor 2 Stunden

Körperverletzung

Übergriff an Halloween: Gruppe geht mit Ast auf 15-Jährigen los

Zwischenfall im Landkreis Ansbach: Eine Gruppe junger Männer griff an Halloween in Rothenburg ob der Tauber einen Jugendlichen an. Die Polizei ermittelt.