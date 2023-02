Beinahe wäre es am Samstag (25. Februar 2023) zu einem Zusammenstoß gekommen: Als ein 44-jähriger Rothenburger auf dem Herterichweg in westliche Richtung fuhr, bog ein 91-jähriger Mann, ebenfalls aus Rothenburg, an der Einmündung an der Landhege ein - und missachtete die Vorfahrt.

Daraufhin musste der 44-jährige eine Vollbremsung machen - und vermied somit einen Zusammenstoß. Der 91-jährige meinte fälschlicherweise, die Vorfahrt zu haben, die ihm bei der Ausfahrt aber nicht zustand.

Streit artet aus - Beamte sorgen für Ruhe

Der Streit zwischen den beiden Männern wurde immer heftiger: Schließlich wollte der 44-jährige per Handy die Polizei rufen und blieb vor dem Auto des älteren Mannes stehen. Dieser fuhr jedoch ganz langsam auf den 44-Jährigen zu, sodass dieser vor dem Auto des 91-Jährigen zurückweichen und sich auf der Motorhaube abstützen musste. Schließlich traf die Polizei ein und konnte für Ruhe sorgen. Der 91-Jährige zeigte sich auch der Polizei gegenüber uneinsichtig.

Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch.

