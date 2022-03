Am Freitag (04. März 2022) ist gegen 18.00 Uhr ein Notruf bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei eingegangen. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin berichtete darüber, dass sie in der Schweinsdorfer Straße in Rothenburg ob der Tauber einen Mann mit einer erhobenen Schusswaffe gesehen habe. Der Mann soll eine junge Frau bei sich gehabt haben. Ein weiterer Zeuge bestätigte, dass die beiden zu Fuß stadtauswärts unterwegs waren und der Mann die Frau am Arm herumzerrte.

Da von einer anzunehmenden Bedrohungssituation auszugehen war, wurden umgehend starke uniformierte wie zivile Einsatzkräfte aus Ansbach, Bad Windsheim und Feuchtwangen zur Unterstützung der Rothenburger Polizeistreifen beordert. Wenige Minuten später konnte eine Streifenbesatzung am Ortsausgang eine 32-jährige Frau im Straßengraben sitzend feststellen. In der Nähe befand sich ein Mann, der tatsächlich eine Pistole im Hosenbund mitführte. Der 36-Jährige konnte unter Anwendung unmittelbaren Zwanges überwältigt und gefesselt werden.

Mann mit Waffe unterwegs: Polizei findet Frau im Straßengraben sitzend vor

Bei der Pistole, eine täuschend echt aussehende Waffennachbildung einer Beretta, handelte es sich um eine sogenannte Anscheinswaffe, wie die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber am Samstag (05. März 2022) in einer Pressemitteilung berichtet. Die Waffe war geladen und wurde sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist von keiner tatsächlichen Gefahrenlage auszugehen. Verletzt wurde niemand.

Als wesentlicher Hintergrund des auch für Einsatzkräfte gefährlichen Verhaltens der beiden Personen ist offensichtlicher Drogen- und Alkoholkonsum anzunehmen. Der massive Polizeieinsatz hatte für einiges Aufsehen in der Öffentlichkeit gesorgt. Jetzt wird geprüft, ob dem Tatverdächtigen die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.