Per Post hat eine Geschäftsfrau aus Rothenburg ob der Tauber ein Schreiben einer Inkassofirma erhalten. Darin wurde sie aufgefordert, rund 270 Euro für ein Glücksspiel-Abo zu bezahlen. Alternativ könne die Frau ihre Kontodaten in ein Blanko-Formblatt eintragen, dieses zurückschicken und das Abo kündigen.

Da die Rothenburgerin nie ein solches Abo abgeschlossen hatte, ging sie mit dem Schreiben zur Polizei, wie die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber am Donnerstag (04. November 2021) berichtet. Die Beamten stellten fest, dass bayernweit über 200 gleichartige Fälle bekannt sind. Der oder die Täter hatten serienweise Inkasso-Schreiben verschickt, um an das Geld oder die Kontodaten zu kommen. In diesem Fall ist niemand zu Schaden gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.