Attacke auf Mitarbeiter der Stadt beim Schneeräumen: Am Mittwoch (10. Februar 2021) hat ein noch unbekannter Mann einen Bauhofmitarbeiter angegriffen, als dieser mit Schneeräumarbeiten beschäftigt war.

Wie die Polizei berichtet, war der städtische Mitarbeiter gegen 11.40 Uhr in der Klingengasse in Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) am Schneeräumen, als ein ihm unbekannter Mann aus einem Haus kam. "Der Mann pöbelte und warf ohne ersichtlichen Grund Gegenstände nach ihm. Da die Geschosse den Bauhofmitarbeiter nicht trafen, ging der Mann zum Angriff über", heißt es im Polizeibericht.

Von hinten angesprungen und verletzt

Der Unbekannte sprang den 51 Jahre alten Bauhofmitarbeiter von hinten an, brachte ihn zu Fall und fügte ihm dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu. Daraufhin ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete.

Die Polizei beschreibt den Täter folgendermaßen: etwa 30 bis 40 Jahre alt, recht groß, kräftig, schulterlange Haare und mit einem braunen Mantel bekleidet. Zudem soll er einen Rucksack bei sich gehabt haben.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen der Attacke. Wer den Angriff gesehen hat und Hinweise zum Täter liefern kann, soll sich telefonisch an die Polizeiinspektion Rothenburg wenden. Die Nummer lautet 09861/9710.