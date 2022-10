Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Erlbacher Straße an dem Fußgängerüberweg auf Höhe des Ackerwegs ein Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Mutter und ihr zwei Monate altes Kind verletzt wurden.

Ein 80-jähriger Neusitzer fuhr mit seinem Auto in der Erlbacher Straße in Richtung Ansbacher Straße, als zur selben Zeit die Mutter aus Rothenburg ihren Kinderwagen auf dem Fußgängerüberweg über die Fahrbahn schob. Der 80-Jährige sah die Dame und den Kinderwagen zu spät, um trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern zu können.

Er erfasste mit seinem Wagen die 33-Jährige und den Kinderwagen. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß um, sodass das Baby auf die Straße fiel. Ein Notarzt samt Rettungsdienst wurde zu dem Einsatz gerufen und die Feuerwehr Rothenburg sperrte den Einsatzort ab.

Die Mutter und das Baby wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es stellte sich heraus, dass sich die Frau das rechte Wadenbein gebrochen hatte. Der Säugling erlitt Schürfwunden und verblieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro.

