Eine größere Gruppe an Personen hat sich Samstagnacht (29. Mai 2021) am Rothenburger Tor in Dinkelsbühl aufgehalten. Aus dieser Gruppe heraus soll eine Flasche geflogen, an der Hauswand abgeprallt sein und eine 19-jährige Frau verletzt haben, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl am Sonntag (30. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Die 19-Jährige erlitt durch die Splitter der Flasche eine Kopfplatzwunde. Zur Tatzeit war gerade die Sicherheitswacht in Tatortnähe und versuchte das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Einem ebenfalls 19-Jährigen passte dieses Vorgehen nicht und er beleidigte einen 51-jährigen Mitarbeiter der Sicherheitswache. Anschließend trat der junge Mann dem Mitarbeiter noch gegen das Bein.

Randale in Dinkelsbühl: 19-Jährige wird von Glassplittern getroffen und erleidet Platzwunde

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die Beamten den jungen Mann vorläufig festnehmen. Dabei beleidigte der 19-Jährige allerdings auch einen Beamten. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte auch der Flaschenwerfer ermittelt werden. Dabei handelte es sich um einen 33-Jährigen aus dem Kreis Ansbach.

Beide Beschuldigte müssen sich nun auf ein Strafverfahren einstellen.