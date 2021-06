Die beiden Kunstwerke, die ein 64-jähriger Mann in einem Müllcontainer an einem Rastplatz in Mittelfranken bei Ohrenbach gefunden hat, sind rund 350 Jahre alt. Verziert mit einem breiten, goldenen Rahmen, stellt sich so manch einer die Frage, wer diese schönen und vor allem hochwertigen Bilder in den Müll wirft?

Am vergangenen Dienstag (15.06.) entdeckte der ältere Mann die beiden Schätze am Autobahnrastplatz "Ohrenbach Ost" an der A7 im Landkreis Ansbach. Nach seinem rätselhaften Fund packte er die Gemälde ein und gab sie bei der Polizei in Köln ab, die nach erster Bewertung eines Sachverständigen, vermutet, dass es sich bei den Kunstwerken um Originalwerke handelt.

Auf Raststätte entsorgt: Polizei sucht nach Besitzer der wertvollen Ölgemälde

Eines der Ölgemälde "Portrait eines Knaben" stammt vom holländischen Rembrandt-Schüler Samuel van Hoogstraten (1627-1678). Das andere Bild "Selbstportrait als Lachender" aus dem Jahr 1665 malte der italienische Künstler Pietro Bellotti (1627-1700).

Die Kölner Polizei veröffentlichte Fotos der Werke und fragt: "Wer kennt die abgebildeten Gemälde und/oder weiß, wie sie in den Müllcontainer der Raststätte gelangt sind?" Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 71 im Polizeipräsidium Köln entgegen: Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.