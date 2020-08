Rothenburg ob der Tauber vor 9 Minuten

Rothenburg ob der Tauber: Unbekannte drangen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (13.08.2020) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Gebsattel (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei sucht Zeugen.