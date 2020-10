Rothenburg ob der Tauber vor 22 Minuten

Rothenburg ob der Tauber: Pkw vermutlich entwendet und in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am späten gestrigen Abend (08.10.2020) wurde im Stadtgebiet ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 23:20 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Ansbach ein brennendes Fahrzeug gemeldet, das quer zur Fahrbahn auf dem Friedrich-Hörner-Weg stehen soll. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren weder Personen im Fahrzeug noch in der Nähe. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Innenraum des Opels ist jedoch ausgebrannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.