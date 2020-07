Rothenburg ob der Tauber vor 36 Minuten

Rothenburg ob der Tauber: PKW ausgebrannt - Zeugenaufruf

Rothenburg ob der Tauber (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (07.07.2020) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Pkw in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.