Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Rothenburg ob der Tauber: Großbrand in Recyclingbetrieb

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am späten Mittwochabend (28.04.2021) brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einem Recyclingbetrieb in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) aus. Es kommt nach wie vor zu starker Rauchentwicklung.