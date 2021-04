Rothenburg ob der Tauber vor 1 Stunde

Rothenburg ob der Tauber: Brand an einem Mehrfamilienhaus - Keine Verletzten

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.04.2021) kam es an einem Mehrfamilienhaus in Rothenburg ob der Tauber zu einem Brand. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.