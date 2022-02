Am Samstagabend (26.02.2022) zeigte sich ein Mann in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) zwei jugendlichen Mädchen gegenüber zuerst in exhibitionistischer Art und Weise und verfolgte diese anschließend. Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den 41-Jährigen fest.

Zwei jugendliche Mädchen hielten sich gegen 22:00 Uhr am Marktplatz in Heilsbronn auf, als sie ein zunächst unbekannter Mann ansprach. Im Verlauf des Gesprächs zog er seine Jacke nach oben und zeigte sein entblößtes Glied. Die erschrockenen Mädchen entfernten sich, woraufhin sie durch den Mann verfolgt wurden. Aus Angst begannen die Mädchen zu rennen und konnten ihren Verfolger zunächst abschütteln.

An der Kreuzung Badstraße / Bahnhofstraße sahen sie den Unbekannten erneut. Nachdem der Mann wiederholt auf die Mädchen zugegangen war, verständigte eine der Jugendlichen ihren Vater. Gemeinsam suchten und fanden sie den Mann auf dem Heilsbronner Marktplatz und verständigten die Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn nahmen den 41-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Der Beschuldigte wurde in der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt und gab auf freiwilliger Basis eine DNA-Probe ab. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell