Unbekannte brachen gestern (01.12.2021) in ein freistehendes Einfamilienhaus im Baumgartenweg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von 17.15 Uhr bis 19:40 Uhr hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster des Hauses auf und drangen so in die Innenräume ein. Die Bewohner waren zur genannten Zeit außer Haus und so konnten die Täter ungestört das gesamte Haus durchsuchen, Schränke öffnen und Schubläden durchwühlen. Die Einbrecher flüchteten mit noch unbekannter Beute unerkannt, hatten am Fenster jedoch einen Sachschaden von etwa 100 Euro angerichtet.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

