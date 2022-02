Am Samstag (19.02.2022) sorgte der Brand eines Wintergartens in Feuchtwangen für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Infolge der Rauchentwicklung musste ein Bewohner des betroffenen Hauses in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Nachbar hatte gegen 23:00 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil er von seinem Wohnzimmer aus den Brand des Nachbaranwesens im Mosbacher Weg wahrgenommen hatte. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellten diese fest, dass sich im Wintergarten des Hauses ein Feuer ausgebreitet hatte. In der betroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes drei Personen. Ein 67-jähriger Mann erlitt infolge der mit dem Feuer einhergehenden Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung. Zur medizinischen Versorgung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte den Brand ablöschen. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Weshalb das Feuer ausbrach, ist derzeit nicht bekannt. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken nahmen noch in den Nachtstunden ihre Arbeit am Brandort auf. Die abschließende Ursachenermittlung wird anschließend Aufgabe des Fachkommissariats bei der Kriminalpolizei Ansbach.

