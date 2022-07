Am Samstagabend (02.07.2022) geriet ein Lastkraftwagen in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Bahnhofstraße, Feuer am Heck eines mit Holz beladenen Lastkraftwagens, welcher auf einem Firmengelände gegenüber der Hausnummer 30 geparkt war. Der Anwohner verständigte die Feuerwehr und begann mit einem eigenen Feuerlöscher den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte zu bekämpfen. Durch das umsichtige Verhalten verhinderte der Mann, dass der gesamte Sattelauflieger in Brand geriet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort ist davon auszugehen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Ansbach um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

