In der Nacht von 16.01. auf 17.01.2022 entwendeten Unbekannte einen VW Beetle aus einem Autohaus in der Feuchtwanger Straße. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannten Einbrecher drangen im Zeitraum von 22:00 Uhr am Sonntagabend und 07:00 Uhr am Montagmorgen vermutlich über eine Glastür in das Autohaus ein. Dort entwendeten sie einen Originalschlüssel eines VW Beetle Cabrio, welcher dort im Verkaufsraum stand. Mit dem nicht zugelassenen Pkw durchbrachen sie dann die Schaufensterscheibe und flüchteten in unbekannte Richtung. Der VW Beetle hat einen Zeitwert von etwa 11.000 Euro und der angerichtete Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 7.000 Euro beziffert.

Die Ansbacher Kripo bittet nun eventuelle Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges bei dem Autohaus beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell