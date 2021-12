Im Zeitraum von 29.11. auf 30.11.2021 entwendeten Unbekannte ein nicht zugelassenes Fahrzeug vom Firmengelände eines Autohauses in Burgoberbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 11:00 Uhr am Montag und 11:00 Uhr am Dienstag hatten der oder die Unbekannten einen neuen weißen Ford Transit Custom im Wert von etwa 30.000 Euro aus dem abgesperrten Firmengelände in der Wassertrüdinger Straße entwendet. Die Originalschlüssel des Fahrzeugs sind noch im Autohaus.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell