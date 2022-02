Am Montagabend (07.02.2022) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Gartenhaus in Ansbach in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 18:30 Uhr geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Gartenhaus auf einem Grundstück "Am Bocksberg" in Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch löschen konnte, wurde ein auf dem Nachbargrundstück befindliches Gartenhaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandhergangs aufgenommen. Hierbei ergaben sich bislang keine Hinweise, welche auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen würden.

