Wie am 28.01.2022 mit Meldung 130 berichtet, brachen Unbekannte am Donnerstagnachmittag (27.01.2022) in ein Einfamilienhaus bei Ansbach ein. Nun konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden.

Die Unbekannten verschafften sich nachmittags über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Gösseldorf und durchwühlten mehrere Räume. Die Einbrecher verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen des Verfahrens gelang es Spuren zu sichern, welche bei einem späteren Abgleich mit der entsprechenden Datenbank identisch zu gesicherten Spuren eines Einbruchs in Rheinland-Pfalz waren.

Nach einem Austausch der Ansbacher Kriminalpolizei mit den Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz gelang es der Trierer Kriminalpolizei, nach Durchführung umfangreicher kriminaltaktischer Maßnahmen, zwei Tatverdächtige zu identifizieren und letztendlich festzunehmen.

Die tatverdächtige Frau im Alter von 34 Jahren und ein 24-jähriger Mann werden verdächtigt zusammen mit einer weiteren Person eine Vielzahl von Einbrüchen im Bundesgebiet, überwiegend im Bereich Rheinland-Pfalz, begangen zu haben.

Das Trio befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen, welche durch die zentrale Kriminalpolizeiinspektion Trier geführt werden, dauern an.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell