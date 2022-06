Gestern Abend (23.06.2022) brach in einer zum Wohnraum ausgebauten Garage in der Hugenottenstraße ein Feuer aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Gegen 20:40 Uhr wurden die Bewohner des Hauses von einem Nachbarn auf den Brand in der Garage aufmerksam gemacht. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, aber nicht mehr verhindern, dass nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstand. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache am Brandort übernommen und gehen nach ersten Erkenntnissen von einem möglichen technischen Defekt aus.

