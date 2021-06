Gegen 19:30 Uhr gerieten mehrere Mitglieder einer Familie auf einem Parkplatz vor einer Waschanlage in der Industriestraße in einen Streit, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausartete. Dabei wurden eine 47-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Beteiligten sollen sich kurz vor dem Streit auch in der NORMA-Filiale aufgehalten haben.

Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

